Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ex-diretor desportivo do Marselha explica o renascimento do clube: «Villas-Boas é fantástico» Entrevista Record a Albert Valentin, antigo braço-direito de Zubizarreta no clube francês





Villas-Boas, Andoni Zubizarreta e Albert Valentin