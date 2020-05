Ex-jogador do PSG morre aos 24 anos

O futebol francês está em choque com o falecimento do jovem Jordan Diakiese, jovem que tinha 24 anos e que fez maior parte da formação no PSG.





O francês jogava agora em divisões amadoras e foi o seu clube, AS Furiani Agliani, que deu conta da morte do atleta com um anúncio feito no Twitter no qual se refere a Diakiese como uma rapaz que estava "sempre a sorrir".A razão da morte ainda não conhecida.