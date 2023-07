Ex-Santa Clara oficializado no Dijon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pierre Sagna, defesa senegalês de 32 anos, foi esta terça-feira oficializado como reforço do Dijon, clube que milita na segunda divisão francesa, para a temporada 2023/24. O experiente lateral-direito esteve nos últimos três anos e meio no Santa Clara, onde foi capitão de equipa na última temporada.

"Desde a minha saída do Valenciennes que sempre tive o objetivo de regressar a França. Passei por uma grande experiência em Portugal, onde tive a oportunidade de evoluir durante sete temporadas na 1.ª Liga, mas em clubes cujo o objetivo era a permanência. Venho para aqui para lutar pelos lugares cimeiros da tabela, num clube que reúne todas as condições para tal", disse o ex-Santa Clara, em declarações ao site oficial do clube.

Antes da passagem pelo Santa Clara (entre 2020 e 2023), Pierre Sagna representou também Chaves (2011 a 2015), Moreirense (2015 a 2018) e BSAD (2018/19) em Portugal.