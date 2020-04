Fàbregas dispensa receber 4 meses de salário e ajuda funcionários do Monaco

Cesc Fabregàs decidiu abdicar de quatro meses de salários para que o dinheiro que iria receber possa ser entregue a outros funcionários do Monaco, de acordo com a rádio 'RMC Sport'.

Os monegascos vão reduzir em 30% os vencimentos do plantel e staff para minimizar o impacto financeiro causado pela pandemia da covid-19 mas Fabregàs foi ainda mais longe e, com a renúncia à totalidade do salário, deverá poupar ao clube cerca de 2 milhões de euros, tendo em conta que o médio espanhol aufere 500 mil euros mensais.



Segundo a rádio francesa, Fabregàs vai ainda suportar do próprio bolso os salários dos médicos e membros do staff técnico do clube que foram demitidos desde o início da pandemia.