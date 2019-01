Fàbregas "impaciente" para começar a jogar no Monaco

O Monaco, penúltimo classificado da Liga francesa, garantiu esta sexta feira o contributo até 2022 do experiente médio internacional espanhol Cesc Fàbregas, oriundo do Chelsea."É um grande prazer juntar-me ao Monaco, um novo projeto para mim. Estou aqui para ajudar a equipa e estou impaciente para começar. Temos um jogo grande domingo com o Marselha. Estou muito excitado", disse o atleta de 31 anos.Fàbregas, que fez a carreira no Arsenal, Barcelona e Chelsea, vai ser orientado pelo gaulês Thierry Henry, antigo avançado que jogou consigo no Arsenal. O atleta, que representou a seleção de Espanha mais do que uma centena de vezes, e pela qual foi campeão da Europa e do mundo, chega ao Mónaco juntamente com o jovem Fode Ballo-Toure, ex-Lille, e o brasileiro Naldo, ex-Schalke 04, ambos defesas.Cumpridas 18 jornadas, o Mónaco, que começou a época com Leonardo Jardim, contabiliza apenas 13 pontos, estando a cinco da zona de salvação. O treinador português chegou ao Principado em 2014, tendo conquistado o título francês em 2016/17, na mesma época em que levou o clube às meias-finais da Liga dos Campeões.