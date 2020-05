«FC Porto e Benfica poderiam competir no topo da Ligue 1»

Quentin Beunardeau, guarda-redes francês de 26 anos que recentemente rescindiu contrato com o Desportivo das Aves, admitiu que ficou "agradavelmente surpreendido com o nível elevado" do futebol português.





"FC Porto, Benfica, Sporting, Sp. Braga ou V. Guimarães são grandes clubes e jogando contra eles aprende-se muito. Foi a primeira vez que fui para um país não francófono, mas aprendi rapidamente o básico para um guarda-redes, como 'direita', 'esquerda' ou 'sair', disse o guardião numa entrevista ao site francês 'Foot Mercato'.Convidado a comparar o nível da Liga NOS com o da Ligue 1, Beunardeau assumiu ser uma tarefa "complicada". "O FC Porto ou o Benfica são grandes clubes que poderiam competir facilmente no topo da Ligue 1, com exceção do PSG. Não seria capaz de comparar o campeonato português em relação ao francês, mas é um campeonato bastante duro, com grandes jogadores e grandes equipas", vincou.Beunardeau, que em abril terminou o seu vínculo com o Aves devido a ordenados em atraso, comentou ainda a sua saída do clube: "A primeira época correu bem, conseguimos a manutenção rapidamente e não houve qualquer problema. Inclusivamente, renovei contrato. Mas, esta temporada, à medida que os meses foram passando, a situação foi-se agravando devido aos problemas financeiras. O clube está a 9 pontos da manutenção. Não vai ser fácil. A Liga pode, inclusivamente, tirar pontos ao clube por causa dos ordenados em atraso. Vai ser complicado..."