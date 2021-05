Final da Taça de França pode não ter Neymar

PSG e Monaco jogam hoje a final da Taça de França. A pressão recai sobre os parisienses, já que estão em vias de perder o campeonato para o Lille - basta um triunfo aos dogues na última jornada -, e falharam novamente a conquista da Liga dos Campeões. "O Monaco venceu-nos duas vezes para o campeonato esta época, mas uma final é sempre um jogo diferente", frisou o técnico Mauricio Pochettino. Neymar e Kimpembe estão em dúvida devido a castigo. O PSG recorreu, mas só sabe a decisão hoje. "Vamos ter de aguardar, espero contar com eles, mas o nosso foco é vencer a final." O clube de Danilo Pereira defende o título numa prova que tem dominado: cinco conquistas nos últimos seis anos.

Já para o Monaco de Gelson Martins e Florentino, a vitória na final da Taça seria ouro sobre azul depois de assegurado o 3º lugar na Ligue 1. A equipa do principado tem um autêntico talismã no banco. Niko Kovac já disputou 25 jogos da Taça (entre Alemanha e França) e perdeu apenas um. "A nossa ambição é vencer, está no nosso ADN", sublinhou o croata.