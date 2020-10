Florentino: «Assim que soube do interesse do Monaco quis logo vir para aqui»

Florentino Luís foi apresentado esta sexta-feira no Monaco, por empréstimo do Benfica, e garante que esta era a primeira opção, apesar de haver mais clubes que apresentaram propostas.





"É um orgulho estar aqui. Durante o mercado de transferências, tinha vários clubes interessados em mim, mas assim que soube do interesse do Monaco quis logo transferir-me para aqui. O Monaco é um grande clube, com excelentes jogadores e uma grande história. Ainda recentemente foi campeão e esteve nas meias-finais da Liga dos Campeões. É um orgulho", afirmou o internacional Sub-21 português, explicando o que pretende com este empréstimo: "Estou muito contente por estar aqui. Quero agradecer a oportunidade que me deram para crescer, desenvolver o meu futebol, crescer como jogador. É outro país, outra língua e posso aprender muito aqui".Quando questionado pela imprensa francesa quais os ídolos no futebol, lembrou uma antiga estrela do Monaco, mesmo que não tenha atuado a 6. "O meu ídolo agora é o Busquets, sempre gostei muito do Henry, não é da minha posição, mas sempre gostei muito dele. Também admiro muito Pogba, entre outros", afirmou, ele que já se mostra rendido à equipa e aos métodos do novo treinador: "Os dois campeonatos são muito diferente. Quando cheguei aqui, vi que a equipa é competitiva e o Niko Kovac é um treinador com boas ideias. Gosta de pressionar alto, que é a forma como gosto de jogar. Se aqui os jogadores correm mais? Se assim for, estão mais próximos de ganhar o jogo".