Florentino Luís no Monaco: «É uma grande oportunidade»

Florentino Luís foi esta manhã oficializado no Monaco, por empréstimo do Benfica, e mostrou-se feliz por poder viver a sua primeira aventura no estrangeiro no clube francês.





"Estou muito satisfeito por ingressar no Monaco e por ter a minha primeira experiência no estrangeiro. Esta nova etapa representa para mim uma grande oportunidade para descobrir um novo horizonte futebolístico, numa das cinco grandes ligas europeias, mas também de continuar a minha caminhada dentro de um clube que tem grandes ambições e elevados padrões de exigência", disse o jogador, em declarações ao site do seu novo clube.O diretor desportivo, Paul Mitchell, elogiou o português. "O Florentino é exatamente o que procurávamos, no sentido de trazer uma competição ainda mais forte para o meio-campo. As suas qualidades atléticas e agressividade nos duelos serão recursos adicionais que temos o prazer de disponibilizar à equipa de Niko Kovac", disse.