Franceses colocam João Sacramento na lista do Bordéus

O Bordéus continua à procura de treinador, uma vez que Gérard López, novo proprietário do clube, não parece inclinado a ficar com Jean-Louis Gasset no cargo. O 'L'Équipe' avançou com uma lista de nomes, sendo que um deles é português: João Sacramento. Lucien Favre, David Guion e Vladimir Petkovic são os outros





Atual treinador adjunto de José Mourinho na Roma - também trabalharam juntos no Tottenham - João Sacramento desempenhou as mesmas funções no Lille quando o dono era, precisamente, Gérard López.