Franceses dizem que Antero Henrique vai continuar no Paris SG

Pese embora ter sido campeão francês com grande diferença para os demais, o Paris SG voltou a assinar uma temporada que não deixou os adeptos totalmente satisfeitos, especialmente por mais um fracasso na Liga dos Campeões, mas também pelas inesperadas derrotas nas Taças internas. Ora, na hora de apontar responsáveis, a imprensa francesa cedo ditou Antero Henrique como uma das possíveis vítimas de uma eventual revolução no clube, mas ao que parece o português está mesmo de pedra e cal no milionário emblema da capital francesa.Quem o diz é o 'Le Parisien', que esta segunda-feira garante que a continuidade do português não está em causa, já que se trata de uma pessoa bastante apreciada por Nasser Al-Khelaïfi e um homem da confiança do dono do Paris SG. Um estatuto que não mudou nos últimos tempos, nem mesmo em face do conflito aberto entre Thomas Tuchel e Antero por causa das operações levadas a cabo no mercado. "A decisão de o manter no cargo já tinha sido tomada antes da derrota com o Rennes e, a não ser que haja uma tragédia, será para cumprir", escreve o referido jornal.Lembre-se que Antero Henrique, de 51 anos, é diretor desportivo do Paris SG desde 2017.No mesmo artigo, no qual o 'Le Parisien' faz uma espécie de questionário com cinco perguntas relativas a algumas situações em torno do clube, o jornal da capital revela que o investimento árabe será para manter pelo menos até 2022, ano de Mundial, e que Nasser Al-Khelaïfi irá continuar no comando do clube, pese embora os resultados menos positivos desta temporada.De resto, ao contrário de Antero Henrique, a continuidade de Thomas Tuchel não está garantida, e nem mesmo o elevado montante que poderão ter de pagar para um eventual despedimento fará os parisienses (neste caso seriam os investidores árabes...) temerem avançar para a saída do técnico alemão.