Galtier nega atrito entre Messi e Mbappé: «Há muito respeito entre eles»

Christophe Galtier debruçou-se sobre o Campeonato do Mundo de seleções e, mais propriamente, sobre as provocações entre jogadores, sobretudo as levadas a cabo por parte dos argentinos. Para o treinador do Paris Saint-Germain a relação entre os supercraques que jogaram a final, Lionel Messi e Kylian Mbappé, não tem razões para sair de deteriorada."O que aconteceu nas comemorações diz respeito aos argentinos e não a mim. O que me importa é o que vi na final, quando vi o Kylian Mbappé e Lionel Messi a abraçarem-se", começou por dizer, antecipando que o criativo argentino deverá voltar "a 2 ou 3 de janeiro", falhando os jogos com o Estrasburgo e com o Lens."Existe muito respeito entre eles. Eles têm uma atitude exemplar após os jogos. E, claro, devemos dar-lhe [Messi] os parabéns pelos troféus, e também ao técnico argentino", frisou Galtier.O treinador do líder da Ligue 1 "lamentou" ter de dar os parabéns, enquanto francês, e reforçou que os jogadores mantêm uma "relação exemplar". "O que me importa é a relação entre os jogadores. Mbappé teve uma atitude muito boa, apesar da derrota. Claro que ficou muito desapontado, mas fê-lo com classe. Deu os parabéns ao Leo e isso é muito bom para o clube e para a equipa", enalteceu.