Galtier: «O único pequeno arrependimento que tenho esta época é que não vencemos o Benfica»

Christophe Galtier terminou a primeira parte da temporada, antes do interregno para o Mundial, com o Paris Saint-Germain a golear em casa (5-0) o Auxerre. O treinador da equipa da capital gaulesa foi instado a comentar a época até agora e elencou um "arrependimento".

"O único pequeno arrependimento que tenho, mesmo que tenha sido um cenário incrível no nosso grupo da Liga dos Campeões, é que não vencemos o Benfica. Mas qualificámo-nos", vincou o treinador do PSG que viu os portugueses ultrapassarem os franceses no último encontro da fase de grupos por causa dos golos fora apontados, e após dois 1-1, na Luz e no Parque dos Príncipes.

Já sobre o facto da competição parar, Galtier não escondeu a frustração. "A época é assim. É única, com um calendário incrível. Estamos em primeiro lugar e invictos. Acho que só o Nápoles tem o mesmo percurso no campeonato", explicou em conferência de imprensa, sem mencionar o caso do Benfica, que também não conta qualquer derrota em 2022/23.