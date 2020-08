Gelson Martins já pode jogar

Através das redes sociais, Gelson Martins assinalou o fim da suspensão por seis meses, castigo que lhe foi aplicado pela liga francesa, na sequência do empurrão ao árbitro Mikael Lesage, no jogo com o Amiens, em fevereiro, que o Monaco perdeu por 3-1. “Hoje acaba o castigo. Sempre que erro assumo os meus erros e pago pelos mesmos. O que não nos mata torna-nos mais fortes, ficou tudo para trás e agora encontro-me mais forte e mais motivado do que nunca! Quero agradecer a todos os que me apoiaram nesta fase menos boa, foram poucos, mas foram suficientes para hoje estar aqui de pé e lutar pelos meus sonhos”, escreveu o internacional português, que se encontra a treinar no clube do principado desde o início do mês passado, com vista ao regresso da Ligue 1.

Em junho, em entrevista ao ‘L’Équipe’, o extremo de 25 anos já tinha manifestado arrependimento. “Percebo totalmente que o que fiz não foi correto. Ninguém deve fazer aquilo. Sou pai e tenho vergonha que os meus filhos vejam as imagens do que fiz. Fui castigado e foi pesado. Aceitei a sanção. Pedi desculpa pelo que fiz ao árbitro e a toda a gente. Aceitei e paguei por isso. Foi complicado, passei um tempo sem jogar. Estou triste, mas aprendi com o castigo. O que posso dizer é que não voltará a acontecer.”