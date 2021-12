Gelson Martins fica sem treinador no Monaco

Niko Kovac já não é treinador do Monaco, de acordo com o 'L'Équipe'. O treinador croata foi despedido mesmo após ter averbado duas vitórias nos últimos dois encontros, não sendo a conjuntura favorável de acordo com a direção monegasca.A formação onde alinha o português Gelson Martins figura no sexto lugar do campeonato gaulês, longe da discussão do título, e falhou a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Além disso, a relação com alguns nomes-fortes do plantel, como Ben Yedder, deixou de ser a melhor e a opção passou pelo afastamento do técnico que chegou ao principado em 2020 e tinha contrato até junho de 2023.