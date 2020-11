Gelson Martins marca segundo golo da época na vitória do Monaco sobre o Nîmes

Gelson Martins foi titular e marcou um dos golos no triunfo do Monaco (3-0) na receção ao Nîmes, em duelo da 12.ª jornada da liga francesa.





Depois de Sofiane Diop abrir o ativo para a equipa do principado, aos 18 minutos, o avançado português ampliou a diferença ao minuto 75, com um belo cabeceamento, e fez o segundo golo da presente temporada. Kevin Volland, aos 77', estabeleceu o resultado final.Foi o quarto triunfo consecutivo dos monegascos no campeonato, que deixa a equipa orientada por Niko Kovac no terceiro lugar, a dois pontos do líder Paris SG.