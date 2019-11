Gelson Martins: «Monaco está a melhorar de jogo para jogo»

O Monaco atravessa o melhor momento da temporada, fruto das três vitórias consecutivas averbadas pela formação de Leonardo Jardim, e prepara a deslocação, este domingo, ao terreno do Saint-Étienne, atual 12º classificado da Ligue 1. Gelson Martins, um dos destaques do ataque monegasco, relatou as dificuldades esperadas pelo plantel do técnico português."Os jogos fora são mais difíceis, temos de encontrar soluções e adaptarmo-nos ao ambiente. A vitória frente ao Nantes (na última jornada do campeonato francês, por 1-0) foi importante para a nossa confiança e agora que conseguimos um triunfo fora temos de repetir este domingo frente ao Saint-Étienne. Têm um estádio com uma grande atmosfera, que nos coloca sob pressão mas os jogadores gostam dessa pressão. É sempre motivador jogar em ambientes daqueles", referiu o internacional português, de 24 anos, que soma 10 partidas - e um golo apontado - esta temporada pelo Monaco.A sequência de vitórias aliviou o ambiente em torno do Monaco mas o ex-Sporting confia que a equipa é capaz de fazer melhor. "Estamos a atravessar uma boa fase mas não podemos relaxar. Temos de trabalhar pois não somos imunes a maus resultados. Temos um grupo de qualidade mas podemos fazer melhor, pelo que temos de continuar a progredir. Todos os jogos são diferentes mas temos de jogá-los para os vencer. Nem sempre é como queremos mas temos de encontrar soluções", garantiu o extremo.O trabalho de Leonardo Jardim na melhoria dos resultados não foi ignorado. "Ainda é um sistema novo para nós, há sempre coisas a melhorar e queremos continuar a trabalhar nessa direção", frisou Gelson, com preocupações distintas esta época. "Fui para uma posição diferente, que exige mais esforço físico mas sinto-me bem. A equipa está a melhorar de jogo para jogo e estamos com uma boa dinâmica. As alterações táticas do nosso treinador foram boas e estamos a preparar o jogo de domingo serenamente", finalizou.