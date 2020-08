Gelson Martins volta a jogar seis meses depois

Seis meses depois do empurrão ao árbitro Mikael Lesage que o fez enfrentar uma longa e dura suspensão, Gelson Martins voltou este sábado aos relvados. Foi diante do AZ Alkmaar, num duelo de pré-temporada disputado na Holanda, no qual o Monaco venceu por 2-0, com golos de Aleksandr Golovin (20′) e Wissam Ben Yedder (74′).





Foi o final de uma longa travessia no deserto para o internacional português, que até teve do seu lado o pedido feito pelo Comité Olímpico francês à Federação, que fez com que a paragem devido à Covid-19 contasse para o período de sanção.Quanto à sua atuação diante do AZ Alkmaar, e apesar de estar longe dos relvados há meio ano, o extremo mostrou bons indicadores, assinando algumas jogadas de realce antes de ser substituído aos 78 minutos.