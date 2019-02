Gelson sente-se em casa

O Monaco é com certeza uma casa portuguesa e isso, na opinião de Gelson Martins, tem ajudado à retoma do clube aos bons resultados esta época. Os monegascos mostram outra face desde a chegada de Leonardo Jardim e um dos jogadores em destaque tem sido o extremo português. Na antevisão do duelo de amanhã com o Nantes, Gelson apontou as razões para a boa adaptação. "Comecei bem muito graças a haver vários portugueses na equipa. Leonardo Jardim foi um argumento forte para vir pois conhecia-o das camadas jovens do Sporting", frisou.

Pelo Monaco, Gelson já marcou um golo em três jogos realizados, mas prefere sublinhar outros aspetos: "Penso mais na equipa e não em mim. Gosto de provocar, driblar e fazer assistências. Aqui tenho a oportunidade de mostrar o meu valor." Algo que o internacional português considera não ter tido na passagem pelo Atlético Madrid, clube que o cedeu à formação do principado. "Não sei porque não era aposta. Só o treinador [Diego Simeone] saberá responder a isso. Penso que correspondi quando fui chamado. Queria sair do Atlético para ter minutos. Não queria continuar e acho que foi bom vir ajudar o Monaco", disse Gelson, que confessou ainda ter "bons automatismos" com Golovin e o compatriota Rony Lopes. "Entendemo-nos bem em campo e espero que continue assim o resto da época", desejou.

Leonardo reage com ironia

Na última jornada da Ligue 1, no empate (2-2) com o Montpellier, Leonardo Jardim foi expulso pela primeira vez na carreira e, na antevisão da receção ao Nantes - equipa que Jardim derrotou na 1ª volta - o tema de conversa foi esse, com o técnico português a fazer uma analogia sobre o caso.

"Nestes momentos tens de te controlar. O poder está do outro lado. Não tens de falar. Sou como Copérnico e Galileu: eles estavam certos em relação ao sistema solar [teoria heliocêntrica], mas preferiram não dizer nada. Não disse nada ao árbitro e não vou recorrer", vincou o treinador luso.