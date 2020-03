Golovin renova com o Monaco até 2024

O futebolista internacional russo Aleksandr Golovin prolongou contrato com o Monaco até junho de 2024, informou este sabado o clube do principado, 9.º classificado na Liga francesa.

"A AS Monaco anuncia o prolongamento do contrato com Aleksandr por uma época suplementar. O médio russo, de 23 anos, fica ligado aos 'vermelhos e brancos' até junho de 2024", referem os monegascos na sua página oficial na internet.

Golovin chegou ao Mónaco na última época, em 2018/19, proveniente do CSKA Moscovo, clube em que cumpriu todo o percurso de futebolista desde a formação.

Nos franceses, Golovin tem como companheiros de equipa os portugueses Adrien Silva e Gelson Martins, este a cumprir uma suspensão de seis meses, depois de ter empurrado o árbitro por duas vezes no jogo com o Nimes, em fevereiro.