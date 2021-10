GPS elimina Tarbes da Taça de França

Insólito na Taça de França, com o Tarbes, clube do 6º escalão, a ser eliminado na 4ª ronda por causa do... GPS. A equipa dos regionais ia jogar a Vabres só que foi parar a... Vabre, a 90 quilómetros da outra localidade. O motorista do autocarro do Tarbes ainda tentou chegar a tempo do jogo, mas deparou-se com uma prova de ciclismo que fechou uma ponte. Resultado: a equipa chegou com 50 minutos de atraso e foi desqualificada.