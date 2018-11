Guingamp demite treinador Antoine Kombouare

O Guingamp demitiu o treinador Antoine Kombouare, poucas semanas depois de ter prolongado o contrato do técnico até 2020, anunciou esta terça-feira o clube que ocupa o último lugar do campeonato francês.Com sete pontos conquistados em doze jogos, o Guingamp tem os mesmos pontos do 19.º classificado, Mónaco, e está quatro pontos atrás do 17.º posto, primeiro acima da zona de despromoção.O clube anunciou que Vincent Rautureau, diretor do centro de formação do clube, e Sylvain Didot, treinador da segunda equipa do Guingamp, vão liderar o plantel provisoriamente.Nas últimas duas temporadas, o técnico levou a equipa ao décimo lugar em 2016/17 e no 12.º lugar na época passada.Antoine Kombouare já treinou ao longo da sua carreira Estrasburgo, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Al Hilal, Lens e Guingamp.