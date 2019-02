Há outro Kylian Mbappé a dar nas vistas e o PSG também o quer contratar

Se o nome representar talento, há quem já tenha o futuro no futebol garantido. Falamos de Kylian Mbappé. Não do craque do PSG, mas sim de um jovem de 11 anos que joga em Roissy-En-Brie, cidade onde cresceu Paul Pogba, jogador do Manchester United.O Kylian mais novo atua como médio e é bem menos conhecido do que o seu homónimo, mas os parisienses já encetaram contactos para que o jovem possa vir a ingressar no clube no futuro. De resto, até se poderia pensar que o nome teria sido uma homenagem ao avançado que tem brilhado no Parque dos Príncipes, mas não é o caso."As pessoas esquecem-se que eles têm poucos anos de diferença. Quando o meu filho nasceu, o Mbappé estava longe de ser conhecido", explicou ao ‘Le Parisien’ o pai da criança, Eric, que se mostrou cauteloso."Não vamos pressioná-lo para ser jogador", referiu. Mas o jovem deixou explícito o seu sonho. "Como fã do PSG, gostava de ter a mesma carreira do que o Mbappé", frisou.