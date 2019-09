Hatem Ben Arfa continua como jogador livre: «É como uma mulher, se não te excita...»

Ben Arfa Ben Arfa

O médio francês Hatem Ben Arfa terminou o seu contrato com o Rennes, clube com o qual conquistou a Taça de França na época passada, a 1 de julho, e desde então procura clube para continuar a carreira.Há 9 semanas, a 28 de julho, o futebolista publicou no Instagram uma fotografia sua a olhar para o telemóvel e a seguinte legenda: "Quando sabes onde vais jogar no próximo ano".No entanto, até ao fecho de mercado de transferência, esta segunda-feira, nenhuma "proposta aliciante" chegou a Hatem Ben Arfa, que voltou a recorrer às redes sociais para comentar a situação, com uma mensagem que está a dar que falar."Nenhum desafio que me foi proposto me empolgou. É como uma mulher, se ela não te excita, desiste", escreveu no Instagram.