Ibrahimovic e a 'aborrecida' liga francesa: «Tem Mbappé, Neymar e Messi, mas não tem Deus»

Zlatan Ibrahimovic acredita que o campeonato francês nunca mais foi o mesmo desde que deixou o PSG. Com a modéstia que o carateriza, o avançado sueco do Milan, de 41 anos, acredita mesmo que a Ligue 1 tornou-se mais enfadonha nos últimos anos."Desde que deixei França, tudo tem vindo a cair. Agora vocês já não têm do que falar", explicou o jogador, que recupera de uma lesão num joelho desde abril, em declarações ao 'Canal Plus'."A França precisa de mim, mas eu não preciso da França. Mesmo o facto de terem Mbappé, Neymar e Messi não vos ajuda. Porquê? Porque vocês não têm Deus...", acrescentou.