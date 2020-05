Icardi protagoniza o primeiro grande negócio do verão: negócio vale 57 milhões

O Paris SG vai exercer o direito de opção e ficar com Mauro Icardi a título definitivo. Segundo a 'Sky Italia', o clube francês chegou a acordo com o Inter Milão para a compra do avançado, por 50 milhões de euros, mais 7 por objetivos.





A opção expirava amanhã mas os dois emblemas, num forcing de última hora, completaram o negócio. Recorde-se que o avançado argentino, de 27 anos, atuou em Paris esta época por empréstimo, tendo marcado 20 golos em 31 jogos oficiais.