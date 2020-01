Imprensa francesa avança que Leonardo Jardim está de saída do Monaco

O jornal 'Nice Matin' avança este sábado que Leonardo Jardim vai deixar o comando técnico do Monaco nas próximas horas.





O 'L' Équipe' confirmou a informação e adianta que o técnico já esteve hoje no centro de treinos da equipa para recolher os seus pertences, antes de se reunir com a direção, com vista a negociar os termos da saída.O mesmo jornal desportivo noticia que o sucessor de Leonardo Jardim pode ser Marcelino, ex-técnico do Valencia que deixou o clube onde alinha Gonçalo Guedes em desacordo com a direção. Também se fala de Robert Moreno, que liderou a seleção espanhola durante a ausência de Luis Enrique.Recorde-se que o Monaco vem de um triunfo, por 5-1, frente ao Lille, na última jornada do campeonato francês, e que subiu ao 7.º lugar da Ligue 1.