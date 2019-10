Insólito: Equipa francesa de futebol feminino 'obrigada' a perder pelos regulamentos

Insólito, para não dizer outra coisa. Em França, no futebol feminino, há uma equipa de Bordéus 'forçada' a perder os seus jogos, por receio de multas. As Coqs Rouges de Bordéus arrancaram a competição, em setembro último, frente às Blazas e à passagem dos 85 minutos venciam por 4-0. O resultado final cifrou-se num impensável 4-5 a favor das adversárias. A explicação? Os regulamentos do futebol feminino.Os regulamentos estipulam que uma equipa não pode utilizar mais do que seis reforços mas as Coqs Rouges, vítimas do seu sucesso, tiveram um mercado em cheio, com nada menos do que 30 caras novas no plantel. Criada há dois anos, a formação francesa sofreu uma 'razia' no plantel no último defeso e tiveram necessidade de reconstruir o grupo de trabalho, em clara colisão com as regras da competição. "Sobraram duas jogadoras, as restantes foram todas embora", explicou à imprensa gaulesa Guillaume Bogvad, vice-presidente e treinador do clube.A penalização pelo incumprimento regulamentar em caso de vitória é de 70 euros por cada jogadora extra às seis permitidas, o que 'rebentaria' com o orçamento do clube. Daí até à derrota 'consentida' foi um passo.O cenário viria a repetir-se na 2ª jornada, com as Coqs Rouges a baterem a formação do Gradignan por iguais 4-0, para virem a ser derrotadas na fase final do encontro por 5-4.