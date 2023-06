Internacionais franceses chocados com morte de jovem de 17 anos às mãos da polícia: «Inaceitável»

A morte de um jovem de 17 anos ontem em Nanterre, perto de Paris, está a chocar os franceses e alguns internacionais da seleção gaulesa, não escondem nas redes sociais o repúdio pelo sucedido. Naël foi mandado parar num controlo por dois polícias e um deles atingiu fatalmente o jovem com um tiro na cabeça.



Um relatório inicial revelava que o agente teria reagido porque Naël tentou atropelá-lo; no entanto, imagens mostram que o polícia disparou a uma distância muito curta e que depois o carro seguiu, sem que nenhum dos agentes ficasse em perigo, e embateu contra um poste.



O polícia foi detido, acusado de homicídio involuntário, e durante a noite registaram-se motins em Nanterre. Várias celebridades mostraram indignação relativamente ao sucedido, incluindo muitos jogadores de futebol.



"Sinto-me mal pela minha França. Uma situação inaceitável. Todos os meus pensamentos vão para a família do Naël, um anjo que partiu demasiado cedo", escreveu Kylian Mbappé, avançado do PSG, no Twitter.



"Um jovem de 17 anos foi abatido por um polícia por se recusar a obedecer durante um controlo. Esta é a realidade e é dramática. Como se não bastasse este novo erro policial, os canais de notícias continuam a fazer um grande alarido. Cenários desligados da realidade, 'jornalistas' que colocam 'questões' com o único intuito de distorcer a realidade, de criminalizar a vítima e encontrar circunstâncias atenuantes onde não há nenhuma. Um método antigo, para mascarar o verdadeiro problema. E se desligássemos um pouco a televisão para nos informarmos?", escreveu, por sua vez, Jules Koundé, defesa francês do Barcelona.



Mike Maignan, guarda-redes do Milan, também não ficou indiferente. Partilhou a mensagem de Koundé e acrescentou: "Uma bala na cabeça... São sempre os mesmos que estão no lado errado e que conduzem à morte. Pobre Naël, pobre mãe."





