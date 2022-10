Internacional francês com dívida de 70 mil euros por não pagar contas de eletricidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Moussa Sissoko, internacional francês em 71 ocasiões, enfrenta uma dívida de cerca de 70 mil euros depois de falhar o pagamento das contas de eletricidade na sua mansão em Mayfair, Londres, avança o 'The Sun'.Segundo a mesma fonte, o médio deixou a propriedade com a mulher em julho de 2022, quando se mudou para o Nantes, e deixou para trás esses pagamentos. A Yu Energy, empresa responsável pelo abastecimento em casa de Sissoko, já revelou que planeia seguir o jogador até França.O jornal britânico adianta ainda que Sissoko, que na Premier League passou por Newcastle e Tottenham, aufere cerca de 4,6 milhões de euros anuais no Nantes.