Em França diz-se que no PSG calcula que o veredicto não lhe será favorável e um castigo por parte da UEFA pode forçar o clube a desenvencilhar-se de algumas das suas estrelas, casos de Mbappé ou Neymar, de modo a equilibrar as contas. O Real Madrid, que quer o brasileiro, está muito atento ao desfecho deste caso, mas há também quem diga que Neymar e Mbappé serão os últimos jogadores a ser vendidos.



Pode acontecer como sucedeu em 2014, quando os franceses foram obrigados a equilibrar o seu deficit, o que reduzirá de sobremaneira a margem de manobra do clube no mercado de transferências. Há quatro anos o limite para compras imposto foi de 'apenas' 60 milhões de euros...



O jornal francês 'Le Parisien' revela esta quinta-feira que a UEFA vai emitir um veredicto sobre a investigação que está a levar a cabo às contas do PSG, por suspeitas de incumprimento do fair play financeiro. Esta decisão vai ser fundamental para definir o futuro de jogadores como Neymar, Mbappé e até Cristiano Ronaldo, pretendido pelos franceses, a quem ofereceram, inclusivamente,O clube está a ser investigado devido ao negócio de Neymar (pagou 222 milhões de euros ao Barcelona no último verão pelo passe do brasileiro), entre outras compras milionárias que lançaram a suspeita de os contratos de patrocínio dos parisienses e dos seus sócios qataris terem sido inflacionados, de modo a poder 'fintar' as regras do fair play financeiro. O Organismo de Controlo Financeiro de Clubes vai pronunciar-se sobre este caso no dia 8.