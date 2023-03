«Já todos tocámos em meninas»: a frase do treinador do Angers que está a causar grande choque em França

Antes do jogo com o Montpellier, Abdel Bouhazama, treinador do Angers (que acabou por perder 5-0), proferiu declarações que estão a gerar polémica em França, segundo o 'L'Équipe'. Na procura de motivar os jogadores, o técnico recordou o caso que envolve Ilyes Chetti, lateral-esquerdo do atual último classificado da Ligue 1, após ter sido acusado de assediar uma jovem numa discoteca, durante a pausa dos campeonatos por conta do Mundial'2022."Não é assim tão mau. Já todos tocámos em meninas", afirmou o treinador, de 54 anos. Algo que surpreendeu alguns jogadores e que já foi confirmado por fontes que estavam presentes aquando do sucedido.Entretanto, Abdel Bouhazama já abordou o assunto, em declarações ao 'L'Équipe', tendo procurado justificar a utilização da referida frase. "O que foi feito pelo jogador não foi bom, mas também digo que todos nós cometemos erros ou coisas estúpidas, quem não cometeu erros como Ilyes? Não justifico o gesto dele, sou pai e tenho duas filhas. Como o meu jogador ia jogar, quis colocá-lo em boas condições", contou o técnico.