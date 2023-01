Jackson Porozo, Sacko e... Mbappé: eis a lista dos mais rápidos da Ligue 1

A Ligue 1 revelou recentemente a lista dos jogadores mais rápidos da 1.ª volta do campeonato francês e há dois jogadores com passado em Portugal a surgirem no lote.São eles Jackson Porozo, defesa ex-Boavista que atua no Troyes, e Sacko, lateral ex-V. Guimarães que representa o Montpellier.A lista, diga-se, é liderada por... Mbappé, que registou uma velocidade máxima de 36 km/h.1. Kylian Mbappé (PSG): 36 km/h-- Terem Moffi (Lorient): 36 km/h3. Abdallah Sima (Angers): 35,64 km/h-- Alan Virginius (LOSC): 35,64 km /h-- Elye Wahi (Montpellier): 35,64 km/h6. Dango Ouattara (ex-FC Lorient): 35,28 km/h-- Achraf Hakimi (PSG): 35,28 km/h-- Kevin Gameiro (Strasbourg ): 35,28 km/h-- Thomas Delaine (Strasbourg) 5,28 km/h-- Franck Honorat (Stade Brestois): 35,28 km/h-- Falaye Sacko (Montpellier): 35,28 km/h-- Jackson Porozo (Troyes): 35,28 km/h-- Chrislain Matsima (Lorient): 35,28 km/h-- Caio Henrique (Monaco): 35,28 km/h-- Ismail Jakobs (Monaco): 35,28 km/h-- Ignatius Ganago (Nantes): 35,28 km/h-- Loïs Openda (Lens): 35,28 km/h