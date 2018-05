Continuar a ler

Lyon sem Anthony Lopes



Discurso semelhante adotou Bruno Génésio, treinador do Lyon, que recebe o Nice, uma equipa à procura de segurar o 6º lugar, que dá de acesso à 2ª pré-eliminatória da Liga Europa. "É uma final e temos de ganhá-la. É o jogo mais importante da época, porque pode levar-nos à Champions", lembrou o técnico francês, que não poderá contar com o português Anthony Lopes, que cumpre suspensão - o guardião apanhou três jogos de castigo devido aos incidentes no jogo com o Marselha, a 18 de abril.



Curiosamente, os marselheses viram ontem o também guarda-redes Mandanda ficar disponível para ir a jogo frente ao Amiens, depois de a comissão disciplinar ter anulado o cartão vermelho que viu na passada sexta-feira. Discurso semelhante adotou Bruno Génésio, treinador do Lyon, que recebe o Nice, uma equipa à procura de segurar o 6º lugar, que dá de acesso à 2ª pré-eliminatória da Liga Europa. "É uma final e temos de ganhá-la. É o jogo mais importante da época, porque pode levar-nos à Champions", lembrou o técnico francês, que não poderá contar com o português Anthony Lopes, que cumpre suspensão - o guardião apanhou três jogos de castigo devido aos incidentes no jogo com o Marselha, a 18 de abril.Curiosamente, os marselheses viram ontem o também guarda-redes Mandanda ficar disponível para ir a jogo frente ao Amiens, depois de a comissão disciplinar ter anulado o cartão vermelho que viu na passada sexta-feira.

Há precisamente um ano, o Monaco confirmou a conquista do campeonato; agora, à entrada para a derradeira jornada da Ligue 1, luta para segurar um lugar na Liga dos Campeões da próxima época. Ou melhor, pelos lugares que dão acesso à prova milionária. É que tanto o 2º posto - que os monegascos ocupam atualmente - como o 3º dão acesso direto à prova, graças à vitória do Atlético Madrid na Liga Europa. Com mais dois pontos do que o Lyon (3º) e três do que o Marselha (4º classificado), o cenário é favorável, mas Leonardo Jardim prefere jogar pelo seguro."Preparamos os nossos jogos para vencer, mesmo que o empate seja suficiente, como é o caso. No entanto, convém não esquecer que o Troyes precisa de vencer para se salvar da descida", alertou, ontem, o treinador português. Com a visita ao terreno do penúltimo classificado agendada para amanhã - tal como o resto da jornada -, Leonardo Jardim ainda pode receber boas notícias. "Falcão tem vindo a treinar-se nos últimos dias e quer ajudar a equipa. Veremos se tem condições para ser titular", revelou o técnico dos monegascos.