Jardim 'bate' Villas-Boas e está nos 'oitavos' da Taça da Liga Francesa

O Monaco venceu, esta quarta-feira, em casa o Marselha por 2-1, nos 16 avos de final da Taça da Liga francesa, num duelo entre treinadores portugueses em que Leonardo Jardim levou a melhor sobre André Villas-Boas.

Num encontro equilibrado, o avançado francês Jean-Kevin Augustin adiantou a equipa do Principado aos 25 minutos e o seu colega Ruben Aguilar, que tinha feito a assistência para o primeiro golo, marcou o segundo aos 40 minutos, enquanto o tento dos visitantes chegou aos 77 minutos num autogolo atribuído ao guarda-redes Benjamin Lecomte, sendo insuficiente para evitar o afastamento do Marselha da competição.

O internacional português Adrien Silva foi titular no Monaco, tendo cedido o seu lugar ao também luso Gil Dias à passagem dos 78 minutos.

Nas outras partidas, destaque para a goleada imposta pelo Nantes ao Paris FC, por oito golos sem resposta, com a formação orientada por Christian Gourcuff a chegar ao intervalo já com cinco golos de vantagem, três dos quais da autoria do nigeriano Moses Simon.

Menos folgadas foram as vitórias do Le Mans sobre o Nice (2-1), do Amiens sobre o Angers (3-2), do Brest sobre o Metz (1-2, nos penáltis, após igualdade a uma bola no final do tempo regulamentar), do Montpellier sobre o Nancy (3-2), do Toulouse sobre o Niort (2-1), e do Reims sobre o Bourg Peronnas (2-1).