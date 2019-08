Jardim insiste em João Mário

Fora dos planos de Antonio Conte para o Inter, João Mário é desejado por Leonardo Jardim para reforçar o Monaco. Tanto a imprensa francesa como a italiana referem negociações entre os dois clubes, embora ainda longe de um acordo. O Inter pretende encaixar, no mínimo, 25 milhões de euros com a venda do português, depois de ter pago 40 milhões ao Sporting, em 2016. Só que o Monaco não estará disposto a dar mais de 20 milhões. Ainda assim, Jardim insiste na aquisição do compatriota, numa altura em que o Wolverhampton também terá mostrado interesse.