Jardim: «O PSG é uma realidade completamente diferente da do Monaco»

Leonardo Jardim prepara a receção ao líder PSG com cautelas mas com uma boa dose de confiança. O técnico português, na conferência de imprensa de antevisão da jornada 15 da Ligue 1, este domingo (20 horas) mostrou respeito pelo adversário."O PSG torna-se mais forte a cada ano que passa. São a melhor equipa francesa e uma das maiores na Europa. O nosso projeto é completamente diferente, o do PSG é de outra realidade", confessou Leonardo Jardim, que deseja melhorar o atual 14º posto na principal competição francesa. "Teremos seis jogos em 20 dias, portanto estaremos muito ocupados. Temos a estrutura do Monaco a trabalhar em várias áreas no que diz respeito ao mercado de inverno mas a equipa está focada neste período importante antes do Natal."O poderio da equipa da capital francesa é enorme mas não assusta o técnico do Monaco. "O futebol é um desporto de paixões, e nada está ganho ou perdido de antemão. Um clube grande pode vencer um clube pequeno mas esse clube pequeno pode bater o pé ao clube grande. Teremos oportunidade de defrontar um rival que é fortemente favorito e tentaremos mudar isso", frisou, aproveitando a oportunidade para deixar reparos à sua equipa."Temos visto os jogos e feito a respetiva análise. Temos concedido golos de canto ou de lances de bola parada, o que não é um problema de jogar com quatro ou cinco elementos no sector defensivo. São situações no qual temos de estar mais focados e agressivos", finalizou.