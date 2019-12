Jardim recebe mais 8 milhões de indemnização

Em pouco mais de um ano, Leonardo Jardim recebeu 16 milhões de euros do Monaco em indemnizações, segundo o ‘L’Équipe’. Em outubro de 2018, quando foi substituído por Thierry Henry , o clube do principado teve de lhe pagar 8 milhões, o mesmo valor que o português encaixa agora pela rescisão. Nestes 15 meses, o Monaco já gastou 26 milhões com treinadores, pois indemnizou o francês em 10 M€.