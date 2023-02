Jérôme Rothen reprova saída de Varane da seleção francesa: «Ouvir algo assim é um desastre»

Jérôme Rothen, antigo internacional francês conhecido por não ter papas na língua , criticou, no seu podcast 'Rothen s'enflamme', a decisão de Varane de deixar a seleção gaulesa aos 29 anos , considerando a mesma "um desastre"."Acredito que com a sua idade, e quando jogas num clube que te permite estar a um nível muito alto, tens um dever, que é o de trazer talento ao teu país. [A decisão de deixar a seleção] É um desastre", começou por referir.E acrescentou: "Tem uma larga trajetória, parabéns por isso. Ganhou a competição mais bonita de todas, o Mundial em 2018. Vimos toda a sua qualidade no último Mundial. As pessoas estavam com receio porque vinha de uma lesão, mas teve um desempenho muito bom. Mas tenho de dizer: que decisão... É um desastre ouvir algo assim, não voltar a vestir a camisola da seleção aos 29 anos. Não pode fazer isso", rematou.Varane, refira-se, vai continuar a representar o Manchester United, clube com o qual tem contrato até 2025.