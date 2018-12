Jesé Rodríguez: «Pensei que tinha amigos no Real Madrid mas não se preocuparam comigo»

Jesé Rodríguez, avançado do PSG que representou o Real Madrid até 2015/16, queixou-se de ter sido abandonado pelos antigos amigos no clube espanhol."Se se lembram de mim? Não. E aí é que te apercebes de muitas coisas. Não é uma crítica, cada um faz o que quer. Pensava que tinha amigos no balneário do Real mas deixaram de sê-lo porque não se preocuparam comigo nem responderam às minhas mensagens", referiu em entrevista ao diário 'As'.O jogador, de 25 anos, estendeu de resto a desilusão a outras pessoas que tinha como próximas: "É mesmo assim. Achas que tens amizades verdadeiras e que dão tudo por ti, mas na hora da verdade não te corrigem quando estás a fazer mal as coisas. No fim de contas, os únicos que não te falham são os teus familiares".O espanhol falou ainda do impacto do dinheiro num jovem jogador, admitindo ter cometido alguns erros nesta questão: "Antes gastava muito dinheiro, mas agora giro as coisas de outra maneira. Também aprendi relativamente a isso. Quando és jovem, metes-te numa bola e pensas que estás a fazer tudo bem, mas na realidade estás quase sempre a tomar más decisões. Cometi erros e enganei-me, não tenho nenhum problema em admiti-lo".