O francês Jocelyn Gourvennec é o novo treinador do Guingamp, substituindo Antoine Kombouaré, que foi demitido na terça-feira, anunciou esta quinta-feira o último classificado do campeonato francês.Gourvennec, de 46 anos, regressa ao clube gaulês, após ter orientado a equipa entre 2010 e 2016, ano em que se mudou para o Bordéus, tendo sido substituído no Guingamp por Kombouaré, ao qual agora sucede.O Guingamp, clube no qual atua o lateral-esquerdo português Pedro Rebocho, despediu o treinador após uma série de maus resultados, que culminou com a goleada sofrida diante do Nantes, no domingo passado, por 5-0.O lanterna-vermelha do campeonato francês, a par do Mónaco, ambos com sete pontos, enfrenta na próxima jornada o Lyon, quarto classificado.