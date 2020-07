Jogador do Angers volta a ser acusado de masturbar-se em público e é detido

Depois de ter sido detido em maio, após ter sido apanhado a se masturbar na varanda da sua casa enquanto observava a vizinha do andar de baixo, Farid El Melali, jogador dos franceses do Angers, voltou esta terça-feira a ser detido... pelos mesmos motivos.

As autoridades locais receberam nova queixa sobre o jogador argelino, de 22 anos, que está ainda a responder judicialmente ao primeiro processo de que foi acusado, tendo falhado o treino da equipa francesa realizado durante a manhã desta quarta-feira.

Em declarações citadas pela imprensa francesa, Fabrice Favetto-Bon, presidente do Angers, recusou-se a comentar a mais recente acusação sobre o seu jogador, afirmando apenas que a conduta do mesmo "não é compatível com os valores praticados pelo clube."

Farid El Melali arrisca-se a cumprir um ano de prisão, juntamente com uma multa de 15 mil euros.