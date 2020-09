Jogador do Brest marcou um golo à Shaolin Soccer e até a FIFA se rendeu

Irvin Cardona, avançado do Brest, está nas bocas do Mundo. Tudo pelo fantástico golo que marcou este domingo, diante do Dijon, num encontro da Ligue 1. Após um centro da esquerda, o avançado francês como que parou no ar e, num gesto que mais parecia saído do filme 'Shaolin Soccer' - que retrata um monge que aplica este estilo de Kung Fu ao futebol -, rematou para o fundo das redes.





Os elogios vieram de todo o lado, inclusivamente da FIFA, que fez questão de comparar Cardona a um dos melhores basquetebolistas gauleses de sempre. "Aparentemente os piratas conseguem suspender no ar como o Tony Parker", pode ler-se no tweet da organização que rege o futebol mundial, em referência também à alcunha pelo qual é conhecido o clube da região costeira da Bretanha.