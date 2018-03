O Lilleno campeonato francês, diante do Montpellier, e no final do jogo os adeptos, descontentes com a falta de vitórias e com oque a equipa ocupa na Ligue 1, invadiram o campo e agrediram os jogadores. O brasileiro Thiago Mendes contou à imprensa do seu país como foi viver o tumulto por dentro..."Foi de repente. Logo depois do apito final, não tivemos reação. Aguns jogadores foram agredidos, eu fui agredido por uma mulher. Ela chegou ao pé de mim, deu-me um soco no peito e puxou-me a camisola... Fiquei parado, na minha, não ia reagir, ainda para mais tratando-se de uma mulher... Depois chegou um segurança que a levou", explica Thiago ao GloboEsporte.O médio diz que a a equipa esteve mais de uma hora no balneário e que os seguranças fizeram um cordão para impedir os adeptos de invadirem os corredores do estádio. "Nunca pensei passar por uma situação destas, o campeonato francês é muito seguro, praticamente não tem situações deste género. Nem os seguranças anteviam o que se passou... Eles fizeram um cordão de isolamento e ficaram ali, até os adeptos dispersarem. Se não fossem eles provavelmente agora não estaria aqui...", constata, agradecido.