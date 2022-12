Jogador francês de 22 anos assassinado em Marselha

L’AFC a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Adel Santana Mendy.



Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres.



Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. pic.twitter.com/HAZXSH7JLa — Aubagne FC (@AubagneFoot) December 24, 2022

O jornal 'La Provence' avança este sábado que o jovem jogador Adel Santana Mendy morreu ontem assassinado a tiro em Marselha. O avançado de 22 anos era jogador do Aubagne, clube da quarta divisão do futebol francês, e fez a formação no Marselha."Foi com muita tristeza que o AFC foi informado do trágico desaparecimento de Adel Santana Mendy. Ele deixará um grande vazio e será para sempre um de nós", pode ler-se no Twitter do clube.