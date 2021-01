Jogador português entre os nove casos positivos à Covid-19 na liga francesa após miniférias

A Liga francesa comunicou esta quarta-feira que depois das miniférias de Natal foram detetados nove novos casos de Covid-19. O português Florentino Luís é um dos casos.





Além do médio do Monaco, também Luiz Araujo e Yusuf Yazici, ambos do Lille, Stephy Mavididi e Téji Savanier, do Montpellier, Rafinha, do PSG, Karl Toko Ekambi e Bruno Guimarães, ambos do Lyon, e Farid Boulaya do Metz são os jogadores infetados.O brasileiro Bruno Guimarães e o turco Yazici não chegaram a viajar de regresso a França, uma vez que acusaram positivo à Covid-19 nos testes realizados nos seus países.