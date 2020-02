Jogadores do Lille ficam sem telemóveis antes dos jogos: «São a heroína desta década»

O Lille tomou medidas relativamente ao vício generalizado dos smartphones e, após consulta do plantel, decidiu que os jogadores não poderão usar telemóveis e tablets antes das partidas. A revelação foi feita pelo treinador, Christophe Galtier, que pretende ter os seus pupilos mais concentrados.





"Há pouco tempo, após falarmos com o plantel, ficou decidido que deixa de haver telemóveis e outros semelhantes uma hora antes do apito inicial, no balneário. Ou cerca de 25 minutos antes de começar o aquecimento", disse o técnico em conferência de imprensa.Galtier foi mais longe e falou mesmo num problema que pode afetar a vários níveis: "vivemos numa geração com uma terrível adição aos telemóveis, redes sociais e aplicações. É a heroína desta década de 20. Estou convencido, até porque leio e falo muito sobre o tema, que há aqui vício e que isto pode retirar ou gerar problemas ao nível da concentração e na preparação de um jogo."