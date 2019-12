«Jogas tanto, meu menino»: de Bruno Fernandes a Pizzi, a onda de apoio a Renato Sanches

Os efeitos do golo de Renato Sanches: jogadores do Lille fazem a festa no balneário Os efeitos do golo de Renato Sanches: jogadores do Lille fazem a festa no balneário

Renato Sanches realizou na sexta-feira uma exibição de alto nível no triunfo ( 2-1 ) do Lille sobre o Montpellier e estabeleceu, além de alguns registos interessantes na presente edição da liga francesa, um novo recorde . A par do que dizem os números, o treinador Christophe Galtier não poupou elogios ao internacional português que viu as suas redes sociais 'invadidas' por comentários elogiosos de companheiros do futebol.Após o jogo da 18.ª jornada da liga francesa, Sanches publicou uma fotografia no Instagram que legendou com um "agradecimento e proteção", publicação essa que levou a que Pizzi ou Bruno Fernandes se manifestassem de imediato. "Jogas tanto meu menino", escreveu o jogador do Benfica, ao passo que o capitão leonino aplaudiu com um "craque". "Vamos bicho", escreveu Rúben Dias.José Fonte, companheiro de equipa de Renato Sanches no Lille, incentivou com um "eu disse-te que ias ser feliz meu puto! Agora GAAAAZZZZ [sic]", ideia corroborada por Bruno Varela: "Eu disse-te meu puto, cada coisa a seu tempo".Nelson Semedo, Yuri Ribeiro, Guga ou Ronaldo Camará foram apenas mais alguns dos jogadores que se manifestaram com mensagens de apoio ao jogador.