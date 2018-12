Jogo do PSG adiado a pedido da polícia de Paris

A receção do Paris Saint-Germain ao Montpellier, agendada para sábado, da 17.ª jornada da liga francesa, foi adiada, sem data marcada, a pedido das autoridades policiais, anunciou esta terça-feira a organização da prova.A liga francesa referiu que o motivo do adiamento "não foi especificado", mas Paris tem sido palco de violentas manifestações por parte do movimento 'coletes amarelos', que protestam contra as taxas sobre os combustíveis e sobre a perda de poder de compra dos franceses.No sábado, mais de 130 pessoas ficaram feridas em violentos protestos ocorridos em Paris, que provocaram também 412 detenções de 'coletes amarelos', com a polícia a recorrer a canhões de água e gás lacrimogéneo para conter os protestos.A liga francesa adiantou que a nova data do encontro entre o PSG, líder destacado do campeonato, e o Montpellier, segundo classificado, a 14 pontos de distância, será divulgada brevemente.