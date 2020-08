Jogo do PSG frente ao Lens adiado

A Liga francesa anunciou esta terça-feira o adiamento do encontro do campeonato entre o Paris SG e o Lens, inicialmente agendado para o próximo sábado, aprovando desta forma o pedido do emblema parisiense, que marcou presença na final da Liga dos Campeões.





A equipa de Thomas Tuchel vê assim adiada por mais uma semana a estreia na edição 2020/2021 da Ligue 1, com o desafio a ser remarcado para o dia 10 de setembro (quinta-feira).